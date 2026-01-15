РЖД купила 399 новых локомотивов в 2025 году
Большая часть машин была направлена в эксплуатационные депо северо-западной части России, Сибири и Дальнего Востока. На сеть железных дорог поступило 162 новых грузовых локомотива ЭС5К «Ермак», 84 машины 2ЭС6 и 3ЭС6 «Синара» и один 3ЭС8 «Малахит». Для вождения пассажирских поездов на железные дороги отправились четыре электровоза ЭП1М, семь ЭП2К и девять тепловозов ТЭП70БС.
Кроме того, был приобретен 51 магистральный грузовой тепловоз серий 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ и 81 маневровый ТЭМ18ДМ.
13 января министр транспорта РФ Андрей Никитин спрогнозировал объем погрузки на железных дорогах в 2026 г. не меньше, чем на уровне прошлого года, и выразил надежду на рост за счет повышения эффективности перевозок.
Днем ранее РЖД объявила, что погрузка на сети железных дорог за 2025 г. упала на 5,6% по сравнению с 2024 г. до 1,1 млрд т. Грузооборот сократился на 1,8% до 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). Там пояснили, что на погрузку повлияли внешние негативные факторы. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов сократилась на 12,2% на фоне неблагоприятных погодных условий.