РЖД купила 399 новых локомотивов в 2025 году

Днем ранее РЖД объявила, что погрузка на сети железных дорог за 2025 г. упала на 5,6% по сравнению с 2024 г. до 1,1 млрд т. Грузооборот сократился на 1,8% до 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). Там пояснили, что на погрузку повлияли внешние негативные факторы. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов сократилась на 12,2% на фоне неблагоприятных погодных условий.