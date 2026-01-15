Газета
Главная / Бизнес /

Выручка и EBITDA «Евротранса» в 2025 году увеличились более чем на треть

Ведомости

Согласно предварительным финансовым результатам «Евротранса», выручка компании за 2025 г. превысила 250 млрд руб. по сравнению с 186,2 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в Telegram-канале оператора.

В то же время EBITDA «Евротранса» превысила 24 млрд руб. В 2024 г. этот показатель составлял 16,95 млрд руб. Таким образом, прибыль компании до вычета налогов могла увеличиться на 43%, а выручка – на 34%.

Долговая нагрузка компании, включая лизинг, снизилась более чем на 500 млн руб. по сравнению с 30 сентября 2025 г. По итогам III квартала чистый долг «Евротранса» составлял 57,9 млрд руб.

«Евротранс» проведет сбор заявок на облигации объемом 2,5 млрд рублей 19 января

Инвестиции / Инструменты

«Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке писал, что «Евротранс» проведет сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-001Р-09 19 января. Объем выпуска составит 2,5 млрд руб.

Общее собрание акционеров «Евротранса» 26 декабря утвердило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 9,17 руб. на обыкновенную акцию. В качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 14 января 2026 г.

