Выручка и EBITDA «Евротранса» в 2025 году увеличились более чем на треть
Согласно предварительным финансовым результатам «Евротранса», выручка компании за 2025 г. превысила 250 млрд руб. по сравнению с 186,2 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в Telegram-канале оператора.
В то же время EBITDA «Евротранса» превысила 24 млрд руб. В 2024 г. этот показатель составлял 16,95 млрд руб. Таким образом, прибыль компании до вычета налогов могла увеличиться на 43%, а выручка – на 34%.
Долговая нагрузка компании, включая лизинг, снизилась более чем на 500 млн руб. по сравнению с 30 сентября 2025 г. По итогам III квартала чистый долг «Евротранса» составлял 57,9 млрд руб.
Общее собрание акционеров «Евротранса» 26 декабря утвердило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 9,17 руб. на обыкновенную акцию. В качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 14 января 2026 г.