Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РЖД может продать половину Федеральной грузовой компании за 44 млрд рублей

Ведомости

ОАО «РЖД» планирует продать 49% доли в Федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с финпланом монополии на 2026 г.

Предложение рассматривается как один из источников финансирования инвестпрограммы РЖД в 2026 г. Долю могут продать через открытый аукцион – голосование совета директоров по этому вопросу может пройти во II квартале текущего года, следует из материала.

«Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных аналитиков пишет, что сделка может заинтересовать финансовых инвесторов. В то время как конкурентов ФГК предложение может не привлечь на фоне ухудшения ситуации на рынке грузоперевозок и роста доли простаивающего вагонного парка.

РЖД купила 399 новых локомотивов в 2025 году

Бизнес / Транспорт

Инвестпрограмма РЖД на этот год, утвержденная в декабре 2025 г., составит 713,6 млрд руб., что на 20% меньше инвестиций прошлого года. Основную часть – 531,4 млрд руб. – направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.

В 2026 г. РЖД намерена направить 161,7 млрд руб. на покупку до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. Еще около 120 млрд руб. будут инвестированы в проект высокоскоростной магистрали, а в проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь