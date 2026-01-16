РЖД может продать половину Федеральной грузовой компании за 44 млрд рублей
Предложение рассматривается как один из источников финансирования инвестпрограммы РЖД в 2026 г. Долю могут продать через открытый аукцион – голосование совета директоров по этому вопросу может пройти во II квартале текущего года, следует из материала.
«Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных аналитиков пишет, что сделка может заинтересовать финансовых инвесторов. В то время как конкурентов ФГК предложение может не привлечь на фоне ухудшения ситуации на рынке грузоперевозок и роста доли простаивающего вагонного парка.
Инвестпрограмма РЖД на этот год, утвержденная в декабре 2025 г., составит 713,6 млрд руб., что на 20% меньше инвестиций прошлого года. Основную часть – 531,4 млрд руб. – направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.
В 2026 г. РЖД намерена направить 161,7 млрд руб. на покупку до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. Еще около 120 млрд руб. будут инвестированы в проект высокоскоростной магистрали, а в проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.