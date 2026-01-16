РЖД может продать половину Федеральной грузовой компании за 44 млрд рублей

Инвестпрограмма РЖД на этот год, утвержденная в декабре 2025 г., составит 713,6 млрд руб., что на 20% меньше инвестиций прошлого года. Основную часть – 531,4 млрд руб. – направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.