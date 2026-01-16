Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний на 2026 год
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 г. сохранится на уровне прошлого года. Однако не исключается рост перевозок за счет иностранных перевозчиков и открытия закрытых аэропортов. Таким прогнозом поделился с ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Предварительно, российские авиакомпании в 2025 г. перевезли около 108,5 млн пассажиров. Никитин обратил внимание, что авиаперевозчики провели огромную работу, в том числе научились ремонтировать свои самолеты в России и создали целые заводы по их обслуживанию.
«У нас серьезный технологический рывок, но, тем не менее, парк не прирастает. Поэтому говорить о значимом росте авиаперевозок будет неоправданно», – подчеркнул он.
Министр уточнил, что Россия не вернется к ситуации, когда за счет закупок иностранного флота российский флот не производился. Страна будет делать ставку на отечественные самолеты. В то же время в производстве сейчас нет российского широкофюзеляжного самолета для дальних перелетов, его придется покупать.
Никитин добавил, что Минтранс верит в перспективу и масштабную программу по строительству и реконструкции аэродромов сокращать не будет. Он выразил уверенность, что динамика авиаперевозок в конечном счете будет положительной.
25 декабря 2025 г. главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил «Ведомостям», что в средне- и долгосрочной перспективе пассажиропоток российских авиакомпаний будет расти. Он заметил, что влияние макроэкономических факторов на этот показатель будет весьма существенным. Перспективы значительного роста откроются, когда производство российских самолетов выйдет на промышленные объемы.