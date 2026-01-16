Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний на 2026 год

Министр уточнил, что Россия не вернется к ситуации, когда за счет закупок иностранного флота российский флот не производился. Страна будет делать ставку на отечественные самолеты. В то же время в производстве сейчас нет российского широкофюзеляжного самолета для дальних перелетов, его придется покупать.