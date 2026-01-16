Бензин АИ-92 в первую торговую неделю на бирже подорожал на 1,65%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 16 января на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 1,5% и достигла 54 916 руб. за тонну и на 1,65% по итогам первой торговой недели 2026 г.
Цена на АИ-95 выросла за день на 1,48% и составила 57 955 руб. за тонну. За неделю бензин указанной марки подешевел на 1,31%.
Стоимость летнего дизельного топлива возросла за день на 0,52% до 52 628 руб. за тонну (-3,53% за неделю). Цена на межсезонный дизель сократилась на торгах на 0,01% и достигла 51 962 руб. за тонну (-4,46% за неделю). Стоимость зимнего дизеля за день выросла на 0,99% и составила 60 497 руб. за тонну (-1,88% за неделю).
27 декабря 2025 г. правительство России продлило ограничения на экспорт топлива. Предусматривается продление запрета на вывоз бензина и нескольких других нефтепродуктов до 28 февраля текущего года. Временный запрет на экспорт бензина за пределы страны будет действовать для всех экспортеров. Кроме того, продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Это ограничение не коснется производителей нефтепродуктов.
По данным Минэкономразвития России, инфляция в стране с 1 по 12 января 2026 г. составила 1,26%. В сегменте непродовольственных товаров увеличились цены на бензин (1,2%) и дизельное топливо (1,3%).