Бензин АИ-92 в первую торговую неделю на бирже подорожал на 1,65%

27 декабря 2025 г. правительство России продлило ограничения на экспорт топлива. Предусматривается продление запрета на вывоз бензина и нескольких других нефтепродуктов до 28 февраля текущего года. Временный запрет на экспорт бензина за пределы страны будет действовать для всех экспортеров. Кроме того, продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Это ограничение не коснется производителей нефтепродуктов.