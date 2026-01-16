Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Цены на газ в Европе выросли на 8,5%

Ведомости

Стоимость газа в европейских странах выросла на 8,5% и достигла $438,48 за 1000 куб. м по состоянию на 16:08 мск.

По данным Gas Infrastructure Europe, страны Европы установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания. 14 января потоки газа с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достигли 486 млн куб. м. Это максимальный показатель за все время наблюдений.

В январе европейские страны активно отбирают газ из ПХГ из-за существенного понижения температуры в регионе. Прошлый сезон отбора газа из европейских хранилищ завершился 28 марта 2025 г. В них оставалось 33,57% запасов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 51,87% против 64,2% в предыдущем году.

14 января «Газпром» объявил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах «стремятся к историческому минимуму». На 12 января уровень заполненности ПХГ Европы упал до 53%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь