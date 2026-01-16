Цены на газ в Европе выросли на 8,5%

В январе европейские страны активно отбирают газ из ПХГ из-за существенного понижения температуры в регионе. Прошлый сезон отбора газа из европейских хранилищ завершился 28 марта 2025 г. В них оставалось 33,57% запасов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 51,87% против 64,2% в предыдущем году.