Цены на газ в Европе выросли на 8,5%
Стоимость газа в европейских странах выросла на 8,5% и достигла $438,48 за 1000 куб. м по состоянию на 16:08 мск.
По данным Gas Infrastructure Europe, страны Европы установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания. 14 января потоки газа с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достигли 486 млн куб. м. Это максимальный показатель за все время наблюдений.
В январе европейские страны активно отбирают газ из ПХГ из-за существенного понижения температуры в регионе. Прошлый сезон отбора газа из европейских хранилищ завершился 28 марта 2025 г. В них оставалось 33,57% запасов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 51,87% против 64,2% в предыдущем году.