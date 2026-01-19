Производитель игр дошел до КС в споре с Wildberries о контрафакте
Конституционный суд России рассмотрит жалобу на то, что маркетплейсы не несут ответственности за продажу контрафактной продукции на своих платформах. С иском обратился издатель и продавец настольных игр Hobby World (ООО «Мир хобби»). Об этом сообщают «Ведомости».
Hobby World требует признать недействительными п. 1 и 3 ст.1253.1 Гражданского кодекса РФ, касающиеся особенностей ответственности информационных посредников. Жалоба уже принята к рассмотрению.
Отмечается, что компания обратилась в суд после того, как обнаружила, что несколько индивидуальных предпринимателей продают на Wildberries контрафактные копии игры «Мафия. Вся семья в сборе». Hobby World направила маркетплейсу досудебную претензию с требованием заблокировать доступ к поддельной продукции и выплатить компенсацию. Wildberries, в свою очередь, проигнорировал это обращение.
В апреле 2023 г. Hobby World подала иск в Арбитражный суд Московской области, требуя компенсации за нарушение исключительных прав на 21 иллюстрацию и дизайн коробки игры. В декабре 2023 г. суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что маркетплейс не является продавцом, а лишь предоставляет платформу для размещения информации о товарах. Суд решил, что ответчик не мог знать о нарушении прав, полагаясь на сведения от продавца. Эту позицию поддержали и вышестоящие инстанции.
Премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря поручил организовать на базе маркетплейсов верифицированные цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности. Для этого Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр» должны будут разработать дорожную карту, которая будет содержать в себе мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Подобная дорожная карта будет содействовать развитию экспорта российских товаров и упрощению таможенных процедур при ввозе импортной продукции.