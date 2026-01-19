Производитель игр дошел до КС в споре с Wildberries о контрафакте

В апреле 2023 г. Hobby World подала иск в Арбитражный суд Московской области, требуя компенсации за нарушение исключительных прав на 21 иллюстрацию и дизайн коробки игры. В декабре 2023 г. суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что маркетплейс не является продавцом, а лишь предоставляет платформу для размещения информации о товарах. Суд решил, что ответчик не мог знать о нарушении прав, полагаясь на сведения от продавца. Эту позицию поддержали и вышестоящие инстанции.