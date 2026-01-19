Власти могут снять запрет на экспорт бензина для производителей с 1 февраля
Российские власти рассматривают возможность отмены запрета на экспорт бензина для компаний-производителей с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Временное ограничение на экспорт бензина и ряда других нефтепродуктов для всех участников рынка, включая производителей, будет действовать до 28 февраля. Исключение составляют поставки по межправительственным соглашениям.
Отдельным постановлением 27 декабря был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом данное ограничение не распространяется на производителей нефтепродуктов.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 10 января заявлял, что экспорт российских нефтепродуктов существенно увеличился.