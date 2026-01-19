Газета
Главная / Бизнес /

Суд подтвердил взыскание $85 млн с Euroclear Bank в пользу «Транснефти»

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию Euroclear Bank и утвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании $85 млн в пользу компании «Транснефть». Это следует из карточки дела на сайте суда. 

Решение вступило в силу после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу ответчика. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, детали дела не разглашаются. В процессе рассмотрения к делу в качестве третьих лиц привлечены Газпромбанк и «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

12 декабря 2025 г. Банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы. Регулятор намерен взыскать убытки, которые возникли в результате блокировки его активов в европейских банках. Решение обусловлено продолжающимися попытками европейских властей незаконно изъять активы Центробанка.

Круг потенциальных ответчиков не раскрывается, но речь идет про институты, которые неправомерно удерживают и блокируют возможность распоряжения активами регулятора.

16 января Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центрального банка России и закрыл процесс по рассмотрению иска регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear по заблокированным активам.

