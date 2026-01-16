Арбитражный суд закрыл процесс по иску Банка России к Euroclear

16 января 2026 г. «Известия» сообщили о попытках частных инвесторов присоединиться к иску Центробанка против бельгийского депозитария. На 15 января заявки на присоединение к иску регулятора сделали 27 человек. Речь идет о частных инвесторах, чьи активы были заблокированы в Euroclear после 2022 г.