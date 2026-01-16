Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Арбитражный суд закрыл процесс по иску Банка России к Euroclear

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центрального банка России и закрыл процесс по рассмотрению иска регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear по заблокированным активам.

12 декабря 2025 г. Банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы. Регулятор намерен взыскать убытки, которые возникли в результате блокировки его активов в европейских банках. Решение обусловлено продолжающимися попытками европейских властей незаконно изъять активы Центробанка.

Круг потенциальных ответчиков не раскрывается, но речь идет про институты, которые неправомерно удерживают и блокируют возможность распоряжения активами регулятора.

16 января 2026 г. «Известия» сообщили о попытках частных инвесторов присоединиться к иску Центробанка против бельгийского депозитария. На 15 января заявки на присоединение к иску регулятора сделали 27 человек. Речь идет о частных инвесторах, чьи активы были заблокированы в Euroclear после 2022 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её