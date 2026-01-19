Газета
Отборы газа из подземных хранилищ Украины обновили суточные максимумы

Ведомости

Отборы газа из подземных хранилищ Украины обновили суточные максимумы зимы, сообщили в Telegram-канале «Газпрома».

17 января объем газа, поднятого из украинских хранилищ, превысил максимальное сезонное значение.

22 декабря 2025 г. Украина запустила два новых межгосударственных маршрута для импорта природного газа в страну. Маршруты Route 2 и Route 3 запущены в рамках инициативы «Вертикальный коридор». Они были запущены совместно с соседними странами – Молдавией, Румынией, Болгарией и Грецией.

В октябре 2025 г. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что российские удары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Агентство отмечало, что это может вынудить Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива.

