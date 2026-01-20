Роспатент уменьшил сроки рассмотрения заявок на патенты в два раза
Роспатент в течение года почти в два раза сократил сроки рассмотрения заявок от компаний, сообщил глава службы Юрий Зубов.
«Мы сократили практически в два раза все сроки по государственным услугам. Это позволяет по ускоренному треку пройти очень многим заявителям и получить документы сегодня уже в цифровом виде», – сказал он (цитата по ТАСС).
Как отметил Зубов, период от подачи заявки до вынесения заключения экспертов сейчас занимает примерно четыре месяца. Он добавил, что Роспатент можно считать одним из самых быстрых ведомств в мире.
19 января Роспатент зарегистрировал товарный знак люксового бренда Chanel для косметических средств. 17 января был зарегистрирован товарный знак компании Xiaomi, заявка на который была подана в августе 2025 г. Он распространяется на 14 классов международной классификации товаров и услуг.