Спред американской нефти WTI достиг $4,68 за баррель

В связи со сложившейся геополитической ситуацией американская нефть West Texas Intermediate (WTI) сейчас торгуется с рекордной за последние полтора года скидкой относительно мирового эталонного сорта Brent. 20 января разница между ценами на Brent и WTI достигла $4,68 за баррель. Этот спред, зафиксированный впервые с октября 2024 г. на прошлой неделе, повторился и в ходе сегодняшних торгов. Об этом сообщает аналитический центр «ИнфоТЭК».