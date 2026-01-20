Спред американской нефти WTI достиг $4,68 за баррель
В связи со сложившейся геополитической ситуацией американская нефть West Texas Intermediate (WTI) сейчас торгуется с рекордной за последние полтора года скидкой относительно мирового эталонного сорта Brent. 20 января разница между ценами на Brent и WTI достигла $4,68 за баррель. Этот спред, зафиксированный впервые с октября 2024 г. на прошлой неделе, повторился и в ходе сегодняшних торгов. Об этом сообщает аналитический центр «ИнфоТЭК».
Такое изменение соотношения цен обусловлено сокращением европейского экспорта, которое вызвано сбоями в работе терминала Каспийского трубопроводного консорциума, и растущей напряженностью на рынках из-за событий в Венесуэле и Иране, а также обострения других конфликтов с участием США.
Как отмечает «ИнфоТЭК», мировой рынок нефти сейчас находится под влиянием множества новостей и их интерпретаций, которые предсказывают различные сценарии развития событий. Например, спекуляции вокруг Ирана указывают на возможное сокращение предложения на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, существует опасность обострения ситуации в Ормузском проливе, что может серьезно повлиять на доступность нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), отметили в аналитическом центре.
В то же время, по данным «ИнфоТЭКа», на рынке сохраняются прогнозы об избытке предложения из-за перепроизводства. Опасения по поводу избытка усиливаются из-за противоречивых данных, поступающих из Венесуэлы. На данный момент в стране не зафиксировано изменений в производстве сырья, и американские компании, вопреки заявлениям Вашингтона, не проявляют к ней повышенного интереса.
По данным на 16:24 мск 20 января цена фьючерса на нефть WTI поднималась на 1,03% до $59,8 за баррель.
CNN 15 января сообщал, что США завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Издание отмечало, что дополнительные сделки ожидаются в ближайшие дни и недели. По данным телеканала, решение о продаже нефти стало частью планов президента США Дональда Трампа получить доступ к крупным нефтяным запасам Венесуэлы после военной операции и захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес 3 января.
Financial Times уточняла, что первая сделка по продаже венесуэльской нефти после перехода отрасли под контроль США была заключена с компанией, топ-менеджер которой входит в число крупнейших спонсоров предвыборной кампании Трампа.