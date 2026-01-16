FT узнала о продаже первой партии венесуэльской нефти США спонсору Трампа
Первая сделка по продаже венесуэльской нефти после перехода отрасли под контроль США была заключена с компанией, топ-менеджер которой входит в число крупнейших спонсоров президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, старший трейдер швейцарского трейдера Vitol Джон Аддисон пожертвовал около $6 млн на избирательную кампанию Трампа. Он же участвовал в переговорах о сделке на $250 млн по закупке венесуэльской нефти. Это была первая подобная сделка после того, как США взяли под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы. Она стала началом плана администрации Трампа по продаже до 50 млн баррелей венесуэльской нефти.
На прошлой неделе Аддисон вместе с главой американского подразделения Vitol Беном Маршаллом встретился с Трампом во время переговоров с руководителями нефтяной отрасли в Белом доме. Vitol оказалась единственной компанией, представленной на встрече сразу двумя топ-менеджерами. По данным FT, Аддисон заявил, что Vitol обеспечит США максимально выгодную цену за венесуэльскую нефть.
В Vitol заявили, что пожертвования Аддисона носили личный характер и не были связаны с деятельностью компании.
Еще одну сделку на $250 млн по закупке венесуэльской нефти заключила Trafigura, сообщили источники, знакомые с условиями соглашений. Согласно данным OpenSecrets, в 2024–2025 гг. компания потратила $525 000 на лоббирование в США. Представитель министерства энергетики США пояснил, что Vitol и Trafigura входят в число крупнейших мировых энерготрейдеров и были выбраны, поскольку «готовы и способны оперативно осуществить первоначальные сделки».
Vitol и Trafigura планируют перепродавать приобретенную у США венесуэльскую нефть своим клиентам.
15 января CNN сообщал, что США завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Издание отмечало, что дополнительные сделки ожидаются в ближайшие дни и недели. CNN писало, что решение о продаже нефти стало частью планов Трампа получить доступ к крупным нефтяным запасам Венесуэлы после военной операции и захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес 3 января. 5 января Мадуро и Флорес впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.