FT узнала о продаже первой партии венесуэльской нефти США спонсору Трампа

15 января CNN сообщал, что США завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Издание отмечало, что дополнительные сделки ожидаются в ближайшие дни и недели. CNN писало, что решение о продаже нефти стало частью планов Трампа получить доступ к крупным нефтяным запасам Венесуэлы после военной операции и захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес 3 января. 5 января Мадуро и Флорес впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.