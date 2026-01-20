Шохин: сильная волатильность курса рубля ведет к сокращению доходов бизнеса
При чрезмерной волатильности курса рубля бизнес испытывает трудности в планировании. Об этом говорили российские предприниматели на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил «РИА Новости» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Поднимали тему чрезмерной волатильности курса национальной валюты, которая в течение года укреплялась более чем на 20% и стала лидирующей по крепости валютой мира. Но чрезмерно крепкий рубль ведет к недополучению почти на 20% ожидаемых доходов не только экспортеров, но и бюджета страны», – сказал он.
Как напомнил Шохин, на начало 2025 г. курс составлял 100 руб. за доллар, компании ориентировались на бюджетные проектировки в 95-96 руб. При этом показатель оказался ниже 80. Он отметил, что бизнес не требует фиксации курса рубля, но считает необходимым снизить волатильность курса с помощью инструментов Банка России и правительства. В пример он привел рыночные валютные интервенции.
12 января Шохин отметил, что, согласно опросам РСПП, 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Тогда он обратил внимание, что укрепление рубля вызывает беспокойство бизнеса. 23 декабря 2025 г. глава РСПП также сказал, что к завершению 2026 г. крупные предприниматели хотели бы видеть ключевую ставку Центробанка на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4-5% и курс доллара – 90-95 руб.