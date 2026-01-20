Шохин: сильная волатильность курса рубля ведет к сокращению доходов бизнеса

«Поднимали тему чрезмерной волатильности курса национальной валюты, которая в течение года укреплялась более чем на 20% и стала лидирующей по крепости валютой мира. Но чрезмерно крепкий рубль ведет к недополучению почти на 20% ожидаемых доходов не только экспортеров, но и бюджета страны», – сказал он.