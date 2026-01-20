«Акрон» включили в перечень экономически значимых организаций

В ноябре 2025 г. ПАО отчиталось о чистой прибыли по МСФО в 36,6 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г. Рост составил 81,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Выручка компании за отчетный период продемонстрировала рост на 24,4% г/г до 177,8 млрд руб. Выручка от продажи химических удобрений составила 83% от общей выручки.