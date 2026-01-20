Газета
Главная / Бизнес /

«Акрон» включили в перечень экономически значимых организаций

Ведомости

Правительство включило производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций. Это следует из распоряжения кабинета министров.

В ноябре 2025 г. ПАО отчиталось о чистой прибыли по МСФО в 36,6 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 г. Рост составил 81,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Выручка компании за отчетный период продемонстрировала рост на 24,4% г/г до 177,8 млрд руб. Выручка от продажи химических удобрений составила 83% от общей выручки.

3 декабря акционеры «Акрона» утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию.

«Акрон» была учреждена в 1992 г. Основной вид деятельности – производство удобрений и азотных соединений.

