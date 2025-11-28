Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за девять месяцев выросла на 81,8%

13 октября «Акрон» объявил, что холдинг за девять месяцев 2025 г. увеличил товарный выпуск продукции до 6,8 млн т. Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Производство минеральных удобрений за отчетный период выросло на 6,9% и достигло 5,4 млн т. Выпуск промышленной продукции увеличился на 22,7% и составил 1,1 млн т.