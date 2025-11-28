Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за девять месяцев выросла на 81,8%
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 81,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 36,6 млрд руб.
Выручка компании за отчетный период продемонстрировала рост на 24,4% год к году до 177,8 млрд руб. Выручка от продажи химических удобрений составила 83% от общей выручки.
По итогам III квартала выручка «Акрона» выросла на 13,5% до 53,68 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 4,3 раза и достигла 6,43 млрд руб.
5 ноября совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию. Общее собрание акционеров состоится 28 ноября.
13 октября «Акрон» объявил, что холдинг за девять месяцев 2025 г. увеличил товарный выпуск продукции до 6,8 млн т. Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Производство минеральных удобрений за отчетный период выросло на 6,9% и достигло 5,4 млн т. Выпуск промышленной продукции увеличился на 22,7% и составил 1,1 млн т.