Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды в 189 рублей на акцию

Акционеры компании «Акрон» утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию. Это следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Датой, когда будут определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установили 9 декабря.

28 ноября стало известно, что чистая прибыль «Акрона» по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 81,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 36,6 млрд руб. Выручка компании за отчетный период продемонстрировала рост на 24,4% год к году до 177,8 млрд руб. Выручка от продажи химических удобрений составила 83% от общей выручки.

13 октября «Акрон» объявил, что холдинг за девять месяцев 2025 г. увеличил товарный выпуск продукции до 6,8 млн т. Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Производство минеральных удобрений за отчетный период выросло на 6,9% и достигло 5,4 млн т. Выпуск промышленной продукции увеличился на 22,7% и составил 1,1 млн т.

