Сеть SimpleWine пообещала не повышать цены на алкоголь до гендерных праздников
Федеральная сеть винотек SimpleWine решила сохранить розничные цены декабря 2025 г. до начала гендерных праздников. Решение действует для всей продукции в розничных магазинах, на сайте и в приложении, сообщили «Ведомостям» в компании.
Компания приняла это решение, несмотря на увеличение налоговой нагрузки – НДС и акцизов на вина и крепкие напитки, а также на фоне роста затрат на логистику и закупки. Как отмечает сеть, алкогольный рынок в России переживает стагнацию: по данным Росалкогольтабакконтроля, за первые девять месяцев 2025 г. продажи вин упали на 3,1%, а игристых вин – на 6,2%. Кроме того, в декабре пять крупных производителей предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен.
При этом внутри сети зафиксирован рост спроса на отдельные категории, в частности, продажи игристых вин в предновогодний период выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
В перспективе компания планирует отслеживать динамику рынка, но отмечает, что инфляция, налоги и рост себестоимости могут оказать влияние на ценовую политику после праздников. Основной задачей компания называет постепенное внедрение изменений, чтобы минимизировать нагрузку на покупателей.
С 1 января 2026 г. изменилось налогообложение. Общая ставка НДС выросла на 2 п. п. – с 20% до 22%. Для ряда социально значимых товаров (например, продуктов питания, лекарств, товаров для детей и др.) сохранены льготные 10% налога. Однако минимальные розничные цены на водку и другой крепкий алкоголь были повышены. Для полулитровой бутылки водки она увеличится с 349 до 409 руб., для бренди – с 472 до 605 руб., а для коньяка – с 651 до 755 руб.