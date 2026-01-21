Сеть SimpleWine пообещала не повышать цены на алкоголь до гендерных праздников

Компания приняла это решение, несмотря на увеличение налоговой нагрузки – НДС и акцизов на вина и крепкие напитки, а также на фоне роста затрат на логистику и закупки. Как отмечает сеть, алкогольный рынок в России переживает стагнацию: по данным Росалкогольтабакконтроля, за первые девять месяцев 2025 г. продажи вин упали на 3,1%, а игристых вин – на 6,2%. Кроме того, в декабре пять крупных производителей предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен.