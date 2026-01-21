Лихачев: ввод Курской АЭС-2 в эксплуатацию запланирован на 2026 год

В мае 2025 г. президент России Владимир Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове назвал строительство станции грандиозной работой. Губернатор Курской области Александр Хинштейн говорил, что Курская АЭС-2 – это «стройка века», первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. На объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы.