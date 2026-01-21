Лихачев: ввод Курской АЭС-2 в эксплуатацию запланирован на 2026 год
Сдача в эксплуатацию Курской АЭС-2, где строится дополнительная площадка для третьего и четвертого блоков, запланирована на 2026 г. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
По генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 г., утвержденной кабмином в конце 2024 г., «Росатом» должен построить 38 новых энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Предполагается, что появятся семь новых регионов размещения АЭС. Определено 18 площадок строительства, на половине из них уже ведется работа.
По словам Лихачева, идет работа по переходу к четвертому поколению реакторов – реакторам на быстрых нейтронах. Энергоблок гигаваттной мощности БН-1200М появится на Белоярской АЭС. Кроме того, будет создан энергокомплекс четвертого поколения в Северске Томской области.
В мае 2025 г. президент России Владимир Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове назвал строительство станции грандиозной работой. Губернатор Курской области Александр Хинштейн говорил, что Курская АЭС-2 – это «стройка века», первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. На объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы.