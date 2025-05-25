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Путин назвал грандиозной работой строительство Курской АЭС-2

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове охарактеризовал строительство станции как грандиозную работу. Видеозапись показали в эфире телеканала «Россия-1».

20 мая Путин лично посетил Курскую область. В ходе визита он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Президент также провел встречи с муниципальными деятелями Курской области. Он поручил наградить тех из них, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе. По словам главы государства, они успешно выполнили свой долг во время «боевой обстановки».

Кроме того, Путин провел беседу с волонтерами в гуманитарном штабе и побывал на Курской АЭС в Курчатове. Он поблагодарил добровольцев и расспросил о том, какая им требуется поддержка.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По данным Минобороны, остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы госграницы.

Курская АЭС-2 – это «стройка века», первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ, рассказывал Хинштейн. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы.  21 мая глава региона сообщил, что вместе с президентом принял участие в осмотре новой площадки атомной станции. Хинштейн посетил реакторное отделение первого энергоблока, где идут пусконаладочные работы. По его словам, в начале апреля здесь началась холодно-горячая обкатка реакторной установки – одна из последних крупных технологических операций перед физическим пуском энергоблока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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