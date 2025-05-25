Путин назвал грандиозной работой строительство Курской АЭС-2
Президент России Владимир Путин во время посещения Курской АЭС-2 в Курчатове охарактеризовал строительство станции как грандиозную работу. Видеозапись показали в эфире телеканала «Россия-1».
20 мая Путин лично посетил Курскую область. В ходе визита он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Президент также провел встречи с муниципальными деятелями Курской области. Он поручил наградить тех из них, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе. По словам главы государства, они успешно выполнили свой долг во время «боевой обстановки».
Кроме того, Путин провел беседу с волонтерами в гуманитарном штабе и побывал на Курской АЭС в Курчатове. Он поблагодарил добровольцев и расспросил о том, какая им требуется поддержка.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По данным Минобороны, остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы госграницы.
Курская АЭС-2 – это «стройка века», первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ, рассказывал Хинштейн. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы. 21 мая глава региона сообщил, что вместе с президентом принял участие в осмотре новой площадки атомной станции. Хинштейн посетил реакторное отделение первого энергоблока, где идут пусконаладочные работы. По его словам, в начале апреля здесь началась холодно-горячая обкатка реакторной установки – одна из последних крупных технологических операций перед физическим пуском энергоблока.