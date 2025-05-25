Путин назвал грандиозной работой строительство Курской АЭС-2

Курская АЭС-2 – это «стройка века», первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ, рассказывал Хинштейн. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы. 21 мая глава региона сообщил, что вместе с президентом принял участие в осмотре новой площадки атомной станции. Хинштейн посетил реакторное отделение первого энергоблока, где идут пусконаладочные работы. По его словам, в начале апреля здесь началась холодно-горячая обкатка реакторной установки – одна из последних крупных технологических операций перед физическим пуском энергоблока.