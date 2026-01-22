Владелец пекарни «Машенька» доволен предложениями Минэка
Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, которому обещал помочь президент России Владимир Путин, доволен предложениями Минэка. Он сообщил об этом в интервью «Бизнес ФМ».
Министерство выступило с инициативой о введении переходного периода, чтобы бизнес имел возможность воспользоваться льготами по налогам. При этом «Машеньке» для получения преференций было предложено увеличить зарплаты или сменить ОКВЭД.
«Теперь мы, допустим, I квартал соответствуем критерию по средней зарплате – и со II квартала уже можем пользоваться льготой по НДС. Это хорошее подспорье, конечно», – сказал владелец пекарни.
Увеличение зарплаты сотрудникам до средней по региону, по словам Максимова, позволит пекарне «немножечко сэкономить», пользуясь льготной ставкой по страховым взносам. Максимов также рассказал, что с ним связались после прямой линии, попросив его «изобразить на бумаге предложение». На предприятии составили аналитическую записку, отправили ее в том числе в Минэк, администрацию президента и в правительство Московской области.
«Практически все, что мы там написали (может быть, что-то в измененном виде) вчера прозвучало из уст [министра экономического развития РФ Максима] Решетникова», – сказал бизнесмен.
При этом он обратил внимание, что если на принятие новых мер уйдет много времени, «некоторые бизнесмены не дотянут».
21 января Решетников на совещании правительства рассказал Путину о вариантах для владельца «Машеньки». По его словам, конкретно Максимов может получить льготу по упрощенной системе от Московской области.
В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Максимов рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Но систему налогообложения усложнили, и теперь необходимо нанимать бухгалтера. По его словам, предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января Максимов заявил, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он.