Владелец пекарни «Машенька» доволен предложениями Минэка

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Максимов рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Но систему налогообложения усложнили, и теперь необходимо нанимать бухгалтера. По его словам, предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января Максимов заявил, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он.