«Аэрофлот» начнет посадку на рейсы по биометрии летом 2026 года
«Аэрофлот» объявил о запуске посадки пассажиров на рейсы с использованием биометрии. Информация опубликована в официальном канале авиаперевозчика.
Технологию начнут тестировать летом на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках программы «Аэрофлот Шаттл», которая предусматривает ускоренную регистрацию и обслуживание пассажиров.
22 декабря «Аэрофлот» сообщал об успешном тестировании сервиса биометрической посадки «Мигом».
1 октября соглашение о внедрении биометрии в сферу авиаперевозок подписали министр транспорта Андрей Никитин, глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. В Минтрансе отмечали, что использование биометрии позволит повысить уровень обслуживания пассажиров и ускорить процедуры в аэропортах.