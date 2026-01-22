Газета
«Аэрофлот» начнет посадку на рейсы по биометрии летом 2026 года

«Аэрофлот» объявил о запуске посадки пассажиров на рейсы с использованием биометрии. Информация опубликована в официальном канале авиаперевозчика.

Технологию начнут тестировать летом на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках программы «Аэрофлот Шаттл», которая предусматривает ускоренную регистрацию и обслуживание пассажиров.

22 декабря «Аэрофлот» сообщал об успешном тестировании сервиса биометрической посадки «Мигом».

1 октября соглашение о внедрении биометрии в сферу авиаперевозок подписали министр транспорта Андрей Никитин, глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. В Минтрансе отмечали, что использование биометрии позволит повысить уровень обслуживания пассажиров и ускорить процедуры в аэропортах.

