Эксперты оценили стоимость «Домодедово» от 20 млрд до 90 млрд рублей
Коммерчески оправданная стоимость аэропорта «Домодедово» составляет от 20 млрд до 90 млрд руб., следует из расчетов инвестиционных аналитиков и отраслевых экспертов, опрошенных «Ведомостями».
Источник в крупном инвестбанке уверен, что реальная стоимость аэропорта составляет до 20 млрд руб. По его словам, у аэропорта есть более 70 млрд руб. долга и при текущих ставках «Домодедово» может не хватить свободного денежного потока (FCF) даже для оплаты процентов по долгам. Реструктуризация долга станет одной из первых задач нового инвестора.
Согласно аудиторскому отчету о рыночной стоимости актива, выполненному компанией «Асьенда инвестментс лимитед», по данным на 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» достигает примерно 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.).
Бизнесмен Олег Дерипаска 20 января оценивал стоимость «Домодедово» в 40 млрд руб.
Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.
По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.