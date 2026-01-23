Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Эксперты оценили стоимость «Домодедово» от 20 млрд до 90 млрд рублей

Ведомости

Коммерчески оправданная стоимость аэропорта «Домодедово» составляет от 20 млрд до 90 млрд руб., следует из расчетов инвестиционных аналитиков и отраслевых экспертов, опрошенных «Ведомостями».

Источник в крупном инвестбанке уверен, что реальная стоимость аэропорта составляет до 20 млрд руб. По его словам, у аэропорта есть более 70 млрд руб. долга и при текущих ставках «Домодедово» может не хватить свободного денежного потока (FCF) даже для оплаты процентов по долгам. Реструктуризация долга станет одной из первых задач нового инвестора.

Согласно аудиторскому отчету о рыночной стоимости актива, выполненному компанией «Асьенда инвестментс лимитед», по данным на 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» достигает примерно 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.).

Эксперты невысоко оценили стоимость «Домодедово»

Бизнес / Транспорт

Бизнесмен Олег Дерипаска 20 января оценивал стоимость «Домодедово» в 40 млрд руб.

Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.

По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её