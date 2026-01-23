Эксперты оценили стоимость «Домодедово» от 20 млрд до 90 млрд рублей

Источник в крупном инвестбанке уверен, что реальная стоимость аэропорта составляет до 20 млрд руб. По его словам, у аэропорта есть более 70 млрд руб. долга и при текущих ставках «Домодедово» может не хватить свободного денежного потока (FCF) даже для оплаты процентов по долгам. Реструктуризация долга станет одной из первых задач нового инвестора.