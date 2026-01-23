Погрузка зерна на сети РЖД снизилась на 6,7% в 2025 году

В декабре 2025 г. по сети РЖД было отправлено почти 4 млн т зерна. Это на 32% выше показателя за такой же период 2024 г. Во внутрироссийском сообщении перевезено 1,2 млн т зерна (+25,4%). На экспорт погружено 2,7 млн т (+35%), в частности почти 1,9 млн т (+21,1%) – в направлении портов.