Погрузка зерна на сети РЖД снизилась на 6,7% в 2025 году

Ведомости

Погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 г. сократилась на 6,7% до 31,9 млн т, из них во внутрироссийском сообщении перевезено 10,7 млн т (+17,7%), в экспортном – 18,7 млн т (-22,7%).

Общее снижение погрузки обусловлено неблагоприятными погодными условиями 2024 г. Они негативно повлияли на урожай зерна, который в основном предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии. В то же время год стал рекордным за все время по вывозу зерна из Западной Сибири.

В декабре 2025 г. по сети РЖД было отправлено почти 4 млн т зерна. Это на 32% выше показателя за такой же период 2024 г. Во внутрироссийском сообщении перевезено 1,2 млн т зерна (+25,4%). На экспорт погружено 2,7 млн т (+35%), в частности почти 1,9 млн т (+21,1%) – в направлении портов.

Через порты Юга за границу было отправлено 1,5 млн т зерна (+42%). В адрес портов Северо-Запада погрузили 229 000 т (-25%), портов Дальнего Востока – 113 000 т (-30%). Через сухопутные пункты пропуска на экспорт погружено 866 700 т. Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Лидерами по объему погрузки зерна стали Омская область с показателем в 380 000 т (рост в 1,3 раза), Алтайский край с 353 000 т (рост в 1,7 раза) и Новосибирская область с 335 000 т (+5,8%)

12 января РЖД сообщили, что погрузка на сети железных дорог за 2025 г. упала на 5,6% относительно 2024 г. до 1,1 млрд т. Грузооборот снизился на 1,8% до 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). В компании пояснили, что на погрузку повлияли внешние негативные факторы. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов снизилась на 12,2% на фоне неблагоприятной погоды.

