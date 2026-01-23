Стоимость АИ-92 за неделю выросла на 0,52%

Цена на летнее дизельное топливо выросла за сутки на 0,64% до 51 244 руб. за тонну (-2,63% за неделю). Стоимость межсезонного дизеля на торгах 23 января снизилась на 0,09% и достигла 50 685 руб. за тонну (-2,46% за неделю). Зимнее дизельное топливо за день выросло в цене на 0,19% до 60 507 руб. за тонну (+0,02% за неделю).