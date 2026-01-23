Стоимость АИ-92 за неделю выросла на 0,52%
Стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 23 января увеличилась на 0,59% и достигла 55 202 руб. за тонну и на 0,52% за торговую неделю.
Бензин АИ-95 за день подорожал на 0,97% и составил 57 413 руб. за тонну (-0,94% за неделю).
Цена на летнее дизельное топливо выросла за сутки на 0,64% до 51 244 руб. за тонну (-2,63% за неделю). Стоимость межсезонного дизеля на торгах 23 января снизилась на 0,09% и достигла 50 685 руб. за тонну (-2,46% за неделю). Зимнее дизельное топливо за день выросло в цене на 0,19% до 60 507 руб. за тонну (+0,02% за неделю).
19 января ТАСС со ссылкой на источник писал, что власти рассматривают возможность отмены запрета на экспорт бензина для компаний-производителей с 1 февраля.
Временное ограничение на экспорт бензина и нескольких других нефтепродуктов для всех участников рынка действует до 28 февраля. Исключение составляют поставки по межправительственным соглашениям. 27 декабря 2025 г. также был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в частности купленных на биржевых торгах. Это ограничение не распространяется на производителей нефтепродуктов.