«Татспиртпром» перешел в собственность «Росспиртпрома»
Производитель алкоголя «Татспиртпром» официально перешел в собственность крупнейшего производителя спирта «Росспиртпром». Об этом свидетельствуют данные в ЕГРЮЛ.
30 декабря 2025 г. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по покупке «Татспиртпрома» «Росспиртпромом». Сообщалось, что головные офисы компаний будут располагаться в Казани.
Сделка готовилась в течение года. 30 декабря АО «Связьинвестнефтехим» подписало юридически обязывающее соглашение о продаже «Росспиртпрому» 100% акций «Татспиртпрома». Сумма сделки не раскрывается.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость «Татспиртпрома» в 20–25 млрд руб. По его мнению, капитализация объединенной компании составит не менее 35 млрд руб.
9 декабря прошлого года глава минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин сообщил о подготовке «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» к слиянию. Модель предполагала сохранение двух юрлиц, каждое из них будет специализироваться на своей компетенции. «Росспиртпром» сконцентрируется на производстве спирта, «Татспиртпром» – на выпуске ликеро-водочных изделий.
«Росспиртпром» является крупнейшим производителем этилового спирта в РФ и владеет заводами в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской республике и Северной Осетии – Алании.
«Татспиртпром» – крупнейшая алкогольная компания в России. Занимается производством водки, ликероводочных изделий, коньяков, виски, аперитивов, бальзамов, пива и спирта класса «Альфа».