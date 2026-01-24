«Татспиртпром» перешел в собственность «Росспиртпрома»

9 декабря прошлого года глава минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин сообщил о подготовке «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» к слиянию. Модель предполагала сохранение двух юрлиц, каждое из них будет специализироваться на своей компетенции. «Росспиртпром» сконцентрируется на производстве спирта, «Татспиртпром» – на выпуске ликеро-водочных изделий.