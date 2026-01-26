Продажи российских аналогов «Оземпика» выросли в три раза за год
Как отметили в ЦРПТ, за 2024 г. в России в розницу реализовали 1,7 млн упаковок препаратов. Общая сумма продаж составила 9,2 млрд руб. При этом в 2025 г. объем реализации увеличился до 6,1 млн упаковок, а выручка – до 35,2 млрд руб.
В январе 2025 г. продажи за месяц составляли 282 000 упаковок. К декабрю их количество достигло 810 000, что почти в три раза больше. В начале 2026 г. реализация продуктов также сохранила положительную динамику: в первую половину января было продано 333 000 упаковок аналогов «Оземпика», что на 17% больше, чем за аналогичный период в 2024 г.
22 декабря правительство России разрешило компании «Промомед» выпускать в стране аналоги «Оземпика» до конца 2026 г. Производитель может осуществлять такую деятельность без согласия датской компании Novo Nordisk «в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами».
В ноябре 2025 г. Роспатент зарегистрировал первый аналог «Оземпика» в форме таблеток от «Промомеда» под названием «Семальтара». До этого компания наладила выпуск в стране аналогов препарата в инъекционной форме.