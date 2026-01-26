Продажи российских аналогов «Оземпика» выросли в три раза за год

В январе 2025 г. продажи за месяц составляли 282 000 упаковок. К декабрю их количество достигло 810 000, что почти в три раза больше. В начале 2026 г. реализация продуктов также сохранила положительную динамику: в первую половину января было продано 333 000 упаковок аналогов «Оземпика», что на 17% больше, чем за аналогичный период в 2024 г.