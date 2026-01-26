Региональные бизнесмены предложили владельцу «Машеньки» стать их омбудсменом
Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов начал получать звонки от коллег – региональных бизнесменов – после участия в «Итогах года с Владимиром Путиным». Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом «Ведомостей».
«Они считают, что я какой-то эксперт. Говорят: "Идите нашим омбудсменом выбирайтесь"», – поделился предприниматель.
Он рассказал, что после прямой линии с главой государства стал мало спать. По его словам, мысли не заканчиваются «даже во сне». Кроме того, Максимов заявил, что планирует расширить бизнес до 5-6 точек «Машеньки».
В ходе «Итогов года с Владимиром путиным» Максимов отмечал, что раньше пользовался патентной системой налогообложения, она была для него удобной. Теперь ее усложнили и предпринимателю необходимо нанимать бухгалтера. Он подчеркнул, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января стало известно, что Максимов намерен закрыть пекарню в мае, потому что бизнес стал нерентабельным.