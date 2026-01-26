Региональные бизнесмены предложили владельцу «Машеньки» стать их омбудсменом

В ходе «Итогов года с Владимиром путиным» Максимов отмечал, что раньше пользовался патентной системой налогообложения, она была для него удобной. Теперь ее усложнили и предпринимателю необходимо нанимать бухгалтера. Он подчеркнул, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января стало известно, что Максимов намерен закрыть пекарню в мае, потому что бизнес стал нерентабельным.