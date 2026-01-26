Владелец пекарни «Машенька» планирует расширить бизнес

Владелец пекарни «Машенька» планирует расширить бизнесКорреспондент «Ведомостей» поговорил с Денисом Максимовым о жизни после прямой линии с президентом Путиным
Крохотная люберецкая пекарня «Машенька» прославилась в конце 2025 г. после «Итогов года» с президентом России Владимиром Путиным. Ее владелец Денис Максимов вышел в прямой эфир с главой государства и рассказал, что новая система налогообложения может погубить его бизнес. 22 января Путин поднял проблему «Машеньки» на совещании с членами правительства и призвал избежать чрезмерной нагрузки на малый бизнес.
Уже на следующий день, 23 января, Максимов рассказывал корреспонденту «Ведомостей», как (и почему) передумал закрываться и, напротив, решил открыть еще две-три пекарни.
«Когда открывал первую точку, занял у всех все, что мог»
В тесной пекарне в подмосковных Люберцах – три столика. На каждом – маленькая новогодняя елочка, салфетница и сахарница. За одним из них девочка ест сосиску в тесте. На окнах мерцают гирлянды. На стене за витринами с пончиками и пирожками, «маковками» и слойками, штруделями и чизбургерами написано «Печем с любовью». В углу – иконы.
«Слышал, Путин говорит, у вас тут хлеб вкусный», – улыбается продавщице мужчина, набирая в пекарне сладостей на целый пакет. «У нас все вкусное», – ответила она (и не соврала).
Действительно, это одна из лучших пекарен в Люберцах – так по крайней мере о ней говорят сами жители. Всего в Подмосковье работает три «Машеньки», и в каждую приходит порядка 250 человек в день, рассказывает Максимов. После прямого эфира с президентом поток увеличился до 500 покупателей и продержался так неделю. «Я понимал, что все это временно», – говорит он.
Максимов высокого роста, у него доброе лицо и небольшая, уже седеющая борода. 42 года из своих 48 лет он живет в подмосковном поселке Красково. До того как стал предпринимателем, работал наемным сотрудником в банках и учителем истории в местной и сельской школах. Приобрел пекарню по франшизе в 2017 г., чтобы прокормить семью: жену и на тот момент троих (а сейчас уже четверых) детей. Почему именно пекарню? Максимову запомнилось, как в детстве с отцом он ездил за горячими багетами.
Спустя пять лет работу по франшизе Максимов завершил и стал думать над собственным брендом. «Название как-то само пришло на ум. Думали-думали... старшую дочь зовут Мария. Машенька – сказочное, теплое, хорошее русское имя», – рассказывает он. Готовили по рецептам, взятым из начальной франшизы.
«Когда первую точку открывал, занял у всех все, что мог. Я до сих пор помню, как в страшном сне, в Excel табличку: у кого занял 50 000 руб., 300 000 руб., 200 000 руб., 150 000 руб., – так начиналась пекарня в подмосковном Жуковском. – Мы готовы к первому выпеку, а у меня нет денег на закупку продуктов: муки, масла, молока. Что делать? У родителей уже было стыдно просить. Я другу позвонил, он мне дал 35 000 руб.» Этот долг он вернул уже через неделю, потом рассчитался и с остальными. Позже открыл еще две точки в Краскове, в полукилометре друг от друга. Наибольший пик продаж пришелся, как ни странно, на пандемийный 2020 год.
Первые три месяца работы Максимов с женой стояли за кассой. Сейчас, рассказывает предприниматель, на трех пекарнях у него работает от 12 до 14 сотрудников.
Обычно в смену выходят два пекаря. На той точке, напротив которой бизнесмен беседовал в прямом эфире с Путиным, работает продавец и пекарь. В другой пекарне – продавец, два пекаря и кондитер. Средняя зарплата – самая затратная часть бюджета – 50 000 руб. «Иногда мы с девочками договариваемся. Если видим, что нет спроса – метель, пурга, дождь, людей мало, – можно одного пекаря отпустить после обеда домой. <...> Ну, крутимся, иными словами», – рассказывает Максимов.
«Машенька» – это семейный бизнес. ИП зарегистрировано на жену Ирину Максимову, она же занимается документацией. Старший сын помогает перетаскивать тяжелое оборудование, что-то отремонтировать. 17-летняя дочь Машенька заменяет продавцов, если те на больничном или в отпуске. Таисия – младшая дочь – рисует рекламные баннеры. Самый маленький Максимов – пятилетний Николай – в пекарне пока что «только булки ест», улыбается бизнесмен.
«Человек решает вопросы мирового масштаба, а я тут со своим лезу»
Прошлый год был для малого бизнеса непростым – выручка упала на 15–30%, рассказывает Максимов. Растет чек, и количество покупателей падает. Цены на некоторую выпечку – любимые детьми сосиски в тесте или пирожки с капустой и картошкой, которые часто берут пенсионеры, – он старается годами не менять. Сейчас эти пирожки стоят 45 руб., а восемь лет назад, когда пекарня только открылась, они стоили 35 руб. Предприниматель рассказывает, что все равно вынужден поднимать цены на позиции, где требуется сыр или мясо.
Около восьми лет Максимов работал по патентной системе – вместо уплаты налогов покупал патент. Преимущество такой системы в том, что ИП освобождают от уплаты налогов от доходов и НДС. Также не нужно предоставлять декларацию в налоговые органы и вести бухгалтерский учет. При патентной системе предприниматели платят фиксированный налог, который не зависит от реальной выручки. Его сумма определяется по потенциально возможному годовому доходу в регионе по этому виду деятельности. Эту сумму устанавливают власти региона.
За патент, как рассказал Максимов, он платил порядка 125 000 руб. в год, т. е. чуть больше 10 000 руб. в месяц. Но с начала этого года систему поменяли: с 1 января предприниматели обязаны платить налог с доходов физлиц и НДС. «Для этого нам придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки», – говорил он в обращении Путину. Также, согласно новым правилам, в 2026 г. нельзя применять патентную систему, если выручка за 2025 г. либо с начала этого года превысит 20 млн руб. А с 2027 г. лимит годового дохода будет снижен до 15 млн руб.
По новым правилам предприниматель должен ежеквартально отдавать порядка 422 000 руб.: это налог по по упрощенной системе налогообложения (УСН) (6% от дохода, 230 000 руб. исходя из оборота), а также 192 000 руб за 5%-ный НДС. Помимо этого нужно будет нанимать профессионального бухгалтера. «Иными словами, в лучшем случае с трех пекарен я заработаю 120 000 руб. за месяц», – ведет подсчет Максимов.
Максимов понимает значимость поправок: налоги нужны для нужд обороны. Но для самого государства и для частных предпринимателей было бы полезнее, если бы вместо новой системы налогообложения просто повысили стоимость патента – он готов платить за него в два, три, четыре, пять раз больше. Иначе тысячи таких же пекарен, ателье, парикмахерских, шиномонтажек и кафе ждет печальный исход.
«Иногда думаю: вот человек решает вопросы мирового масштаба, землю переворачивает вместе с Дональдом Фредовичем (имеется в виду президент США Дональд Трамп. – «Ведомости»). А я тут со своим лезу. А с другой стороны, если мы закроемся, что, будет легче государству? Мы же платим»,– размышляет Максимов. В ответ на жалобу Путин говорил, что реформу провели для борьбы с серым импортом в торговле, и указал, что это изменение негативно повлияло на многих российских производителей.
Новый закон был принят 28 ноября прошлого года – за месяц до вступления в силу. В новогодние праздники, когда вся страна отдыхала, Максимов искал специалиста, чтобы перепрошить кассу под режим с уплатой НДС. И переживал – как теперь сохранить дело при новой налоговой системе? Когда журналисты интересовались будущим «Машеньки», Максимов не исключил, что в худшем случае ему сначала придется сокращать зарплату сотрудниками, а затем из трех пекарен оставить только одну.
«Чтобы принять депутатов, пришлось закрыть «Машеньку» на перерыв»
У Дениса Максимова уставший вид. После прямого эфира с Путиным на него помимо предпринимательской легла большая общественная забота. От звонков разрывался рабочий телефон – администратор был в отпуске, поэтому заказы он тоже принимал сам. А личный телефон ежедневно пополнялся новыми контактами. Часто звонят такие же малые предприниматели из регионов. «Они считают, что я какой-то эксперт. Говорят: «Идите нашим омбудсменом выбирайтесь», – рассказывает Максимов.
Он поделился, что после выхода в прямой эфир с президентом стал мало спать – постоянно думает. «Мысли не кончаются даже во сне. Ты их все равно гоняешь. Иногда что-то придумываешь во сне», – рассказал он.
В конце января 2026 г. был редкий момент, возможно, единственный в истории этой люберецкой пекарни, когда в одном тесном пространстве можно было встретить такую концентрацию депутатов разного уровня, федеральных журналистов, операторов и фотографов. Спустя 40 минут наша беседа прервалась, потому что к Максимову приехал зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев вместе с еще одним люберецким депутатом.
«Ну, теперь закрыться вы не имеете права», – первым делом сказал Селезнев. Чтобы принять депутатов, пришлось закрыть «Машеньку» на перерыв и не обслуживать посетителей (чтобы фотограф депутата сделал хороший кадр. – «Ведомости»). Примерно за полчаса купить пирожки не смогли порядка 30 человек – пенсионеры, подростки, сотрудники коммунальных служб... Сопровождающая депутатов делегация держала дверь. Некоторые посетители стояли около пекарни, недоуменно смотрели и ждали, пока прием закончат и пекарню откроют.
ЛДПР планирует создать экономический или предпринимательский совет Московской области и приглашает туда Максимова. Туда также хотят включить предпринимателей, оказавшихся из-за новой налоговой системы на грани банкротства, представителей Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, чтобы был «честный разговор».
– Так что, принимается? – спросил Селезнев.
– Мне надо понять его функции. После прямой линии у меня... я не знаю, сколько у меня звонков в день. Звонят коллеги, которые занимаются пекарским делом и совершенно другими делами... Я стал таким, я не знаю, как назвать...
– Звездой, – назвал Селезнев.
– Спрашивают, что, как, почему. Кому-то надо разжевывать, что сказал Решетников (Максим Решетников, министр экономического развития РФ. – «Ведомости») в начале заседания членов правительства с президентом 22 января.
Депутат вручил Максимову благодарственное письмо и медаль за гражданскую позицию, направленную на защиту малого бизнеса, а также подарил чай с цитатами покойного руководителя фракции Владимира Жириновского. Пожал руку Максимову, пресс-служба сделала отчетный снимок. Предприниматель выглядел замученным, но довольным.
Депутатская делегация наконец разблокировала дверь пекарни и поспешила обратно в Москву. Пока Максимов прощался и позировал журналистам на фоне «Машеньки», за происходящим в стороне наблюдал пожилой мужчина. Видя неожиданный повышенный интерес властей к местной пекарне, пенсионер тоже решил высказать уважение земляку:
– Извини, пожалуйста, ты меня не знаешь, наверное?
– Лицо знакомое, – отметил Максимов. В ответ пенсионер назвал имя дочери, бизнесмен понял, о ком шла речь, и указал на дом, где та живет. Максимов иногда сам развозит заказы из пекарни на автомобиле и знает многих жителей.
– Молодцом, что вечером 50%-ная скидка, – поблагодарил пожилой мужчина.
Хлеб по сниженной цене продаем пенсионерам, пояснил Максимов. Он просит кассиров, если видит, что пожилой человек в трудном финансовом положении, угостить его бесплатно. Также добровольно поставляет хлеб в местный Владимирский храм в Краскове, где из него делают сухари и отправляют в качестве гуманитарной помощи в зону спецоперации.
«Это большая победа, потому что из народа вопль услышали»
После прямого эфира с Путиным 19 декабря 2025 г. с Максимовым сначала встретился глава городского округа Люберцы Владимир Волков и пообещал, что поможет пекарне за счет действующих в округе мер поддержки. Дальше, рассказывает Максимов, его пригласили в администрацию Московской области на встречу с губернатором Андреем Воробьевым и замминистра экономического развития России Татьяной Илюшниковой.
«Пообщались, проблемы поняли. Понравилось то, что общение было откровенное. Сразу, без какого-то официоза и всего остального. Потому что проблема достаточно острая», – сказал Максимов. После его попросили составить план конкретных предложений, как решение проблемы видит малый бизнес.
Еще в конце ноября 2025 г. Максимов встретил около пекарни знакомую со школьных времен Викторию Третьякову, которая занималась бизнес-консультированием. Узнав, что планы по развитию бизнеса у давнего знакомого совсем туманны из-за новой системы налогообложения, Виктория помогла ему грамотно составить документ с предложением установить пониженные налоговые ставки для предпринимателей, работающих по УСН. Его Максимов и послал в администрацию президента, Минэкономразвития и правительство Московской области.
Максимов также сказал, что за неделю до совещания президента с членами правительства 22 января 2026 г. министр экономического развития России беседовал с ним в формате «коллективного звонка». И к большому удивлению, на совещании Решетников озвучил Путину положения того самого документа, которые владельцу «Машеньки» помогла составить его давняя знакомая Виктория. «Это большая победа, потому что из народа вопль услышали»,– сказал он.
Что изменилось в патентной системе налогообложения
В своем отчете президенту министр экономического развития озвучил несколько вариантов снижения налоговой нагрузки для «Машеньки» и других малых предприятий.
По его словам, владельцы бизнеса в сфере общепита могут быть освобождены от уплаты НДС, но при условии, что сотрудникам в прошлом году выплачивалась зарплата на уровне средней по отрасли для региона. «Здесь у Дениса Владимировича [Максимова] задача – поднять заработную плату сотрудникам [пекарни]. Она сейчас, к сожалению, существенно ниже средней по региону», – сказал Решетников.
Также можно получить льготную ставку по страховым взносам – 15%, так как общепит относится к отраслям экономики предложения, продолжил министр. Помимо этого, сменив ОКВЭД, т. е. вид деятельности, с общепита на производство пищевых продуктов, страховые взносы надо будет платить по пониженному тарифу (для получения такой льготы доля доходов от производства должна превышать 70%).
Кроме того, конкретно владелец пекарни «Машенька» может получить льготную ставку по УСН от Московской области. Этот регион – один из тех, кто установил пониженную ставку налога «по упрощенке», сказал Решетников.
Министр также предложил президенту ввести в 2026 г. переходный период: учитывать параметры деятельности не за 2025 г., а квартальные данные текущего года. «Иными словами, поднял в I квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС и другие моменты», – пояснил Решетников. Путин идею поддержал.
«Минус 6% от нашей налоговой нагрузки убирается. Все, мы живем, мы дышим. Если это произойдет, будет просто волшебство»,– говорит Максимов.
Также регионы могут ввести дополнительные меры поддержки малого бизнеса. Например, власти Московской области предложили владельцу «Машеньки» открыть дополнительные пекарни с высоким трафиком, компенсировать затраты на аренду и оборудование по своей региональной программе поддержки малого и среднего бизнеса. «Я не буду лукавить. Лично для меня определенные преференции»,– сказал Максимов.
Предприниматель поделился, что с новыми требованиями властей к малому бизнесу «закисал», а прямой эфир с президентом ему «такой импульс дал», что у него «открылось второе дыхание». «Сейчас есть мысли набирать команду, потому что с этими предложениями от главы Московской области Андрея Воробьева, его заместителей, с кем мы общались... Сейчас просто мне нельзя в грязь лицом ударить»,– признается он.
Максимов решил расширить сеть пекарен до 5–6 точек в Подмосковье. Если получится нанять одного-двух сотрудников для помощи в работе на планируемых точках, то такими темпами можно рассматривать и открытие новых «Машенек», сказал, размышляя вслух, предприниматель в конце беседы с корреспондентом «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева