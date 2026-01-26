Владелец пекарни «Машенька» планирует расширить бизнес

«Когда первую точку открывал, занял у всех все, что мог. Я до сих пор помню, как в страшном сне, в Excel табличку: у кого занял 50 000 руб., 300 000 руб., 200 000 руб., 150 000 руб., – так начиналась пекарня в подмосковном Жуковском. – Мы готовы к первому выпеку, а у меня нет денег на закупку продуктов: муки, масла, молока. Что делать? У родителей уже было стыдно просить. Я другу позвонил, он мне дал 35 000 руб.» Этот долг он вернул уже через неделю, потом рассчитался и с остальными. Позже открыл еще две точки в Краскове, в полукилометре друг от друга. Наибольший пик продаж пришелся, как ни странно, на пандемийный 2020 год.