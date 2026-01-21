Газета
Политика

Путин призвал избегать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей

Он сделал такое заявление в связи с историей о работе пекарни «Машенька»
Ведомости

На фоне истории о подмосковной пекарне «Машенька» президент РФ Владимир Путин потребовал избежать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, сообщает Кремль. 

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее», – сказал он. 

Президент подчеркнул, что за последние годы правительство и региональные власти предприняли шаги для поддержки малого бизнеса. По его мнению, этот сектор экономики должен иметь удобные условия для перехода на новые системы налогообложения.

Кремль признал системную проблему с налогообложением малого бизнеса

Политика / Власть

Кроме того, Путин выразил надежду услышать от правительства предложения по защите интересов производственных предприятий и их дополнительной поддержке.

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.

20 января Максимов рассказал, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что в Кремле знают ситуации с пекарней «Машенька», и признал системную проблему с налогообложением малого бизнеса.

