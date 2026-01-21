Путин призвал избегать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей

Путин призвал избегать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателейОн сделал такое заявление в связи с историей о работе пекарни «Машенька»
На фоне истории о подмосковной пекарне «Машенька» президент РФ Владимир Путин потребовал избежать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, сообщает Кремль.
«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее», – сказал он.
Президент подчеркнул, что за последние годы правительство и региональные власти предприняли шаги для поддержки малого бизнеса. По его мнению, этот сектор экономики должен иметь удобные условия для перехода на новые системы налогообложения.
Кроме того, Путин выразил надежду услышать от правительства предложения по защите интересов производственных предприятий и их дополнительной поддержке.
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.
20 января Максимов рассказал, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что в Кремле знают ситуации с пекарней «Машенька», и признал системную проблему с налогообложением малого бизнеса.