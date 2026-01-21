Путин призвал избегать чрезмерного роста налоговой нагрузки на предпринимателей

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.