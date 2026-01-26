Владелец «Машеньки» рассказал о звонке главы Минэка Решетникова
За неделю до совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства 21 января министр экономического развития России Максим Решетников провел разговор с владельцем люберецкой пекарни «Машенька» Денисом Максимовым. Беседа состоялась в формате «коллективного звонка», рассказал Максимов «Ведомостям».
Максимов сообщил, что на совещании Решетников передал Путину положения документа с предложением установить пониженные налоговые ставки для предпринимателей, работающих по УСН, который владельцу «Машеньки» помогла составить его давняя знакомая Виктория Третьякова. По словам Максимова, «это большая победа, потому что из народа вопль услышали».
Решетников предложил Путину несколько вариантов снижения налоговой нагрузки для «Машеньки» и других малых предприятий. Он сообщил, что владельцы бизнеса в сфере общепита могут быть освобождены от уплаты НДС, но при условии, если в прошлом году работникам выплачивалась зарплата на уровне средней по отрасли для субъекта РФ. Кроме того, можно получить льготную 15%-ную ставку по страховым взносам, так как общепит относится к отраслям экономики предложения. Еще один вариант – при смене ОКВЭД с общепита на производство пищевых продуктов страховые взносы надо будет платить по пониженному тарифу (для получения такой льготы доля доходов от производства должна превышать 70%).
Помимо этого, конкретно владелец пекарни «Машенька» может получить льготную ставку по УСН от Московской области. Решетников также озвучил инициативу о введении в 2026 г. переходного периода: учета параметров деятельности не за 2025 г., а квартальные данные текущего года. Президент поддержал идею.
«Машенька» стала известна на всю страну после «Итогов года» с Путиным в конце 2024 г. В прямом эфире Максимов рассказал, что новая система налогообложения может погубить его бизнес. 22 января Путин поднял проблему «Машеньки» на совещании с членами правительства и призвал избежать чрезмерной нагрузки на малый бизнес. 23 января бизнесмен рассказывал «Ведомостям», как и почему передумал закрываться и, напротив, решил открыть еще две – три пекарни.