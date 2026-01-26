Владелец «Машеньки» рассказал о звонке главы Минэка Решетникова

Решетников предложил Путину несколько вариантов снижения налоговой нагрузки для «Машеньки» и других малых предприятий. Он сообщил, что владельцы бизнеса в сфере общепита могут быть освобождены от уплаты НДС, но при условии, если в прошлом году работникам выплачивалась зарплата на уровне средней по отрасли для субъекта РФ. Кроме того, можно получить льготную 15%-ную ставку по страховым взносам, так как общепит относится к отраслям экономики предложения. Еще один вариант – при смене ОКВЭД с общепита на производство пищевых продуктов страховые взносы надо будет платить по пониженному тарифу (для получения такой льготы доля доходов от производства должна превышать 70%).