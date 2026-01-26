«Газпром» обновил рекорд поставок потребителям в России
Предыдущий суточный максимум в 1814,7 млн куб. м газа был достигнут 13 января 2024 г. Рост потребления газа обусловлен холодной погодой в большинстве российских регионов. 24 января средняя температура воздуха в зоне действия газотранспортной системы опустилась до -19,1 градуса.
К зиме 2025/2026 гг. «Газпром» создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в размере 73,170 млрд куб. м. Это рекордный объем для газовой отрасли России.
23 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию регионов России в 2021-2025 гг. увеличились в 2,7 раза относительно предыдущих пяти лет и превысили 1 трлн руб. По итогам прошлого года уровень газификации страны составил 75%.
За пять лет было построено более 910 км газопроводов-отводов и свыше 22 000 км газовых сетей газораспределения. Впервые газ получили 2150 населенных пунктов. В регионах РФ к газовым сетям подключено более 7400 источников теплоснабжения в рамках газификации котельных.