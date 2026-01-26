«Газпром» обновил рекорд поставок потребителям в России

За пять лет было построено более 910 км газопроводов-отводов и свыше 22 000 км газовых сетей газораспределения. Впервые газ получили 2150 населенных пунктов. В регионах РФ к газовым сетям подключено более 7400 источников теплоснабжения в рамках газификации котельных.