Airbus призвал сотрудников готовиться к новым геополитическим кризисам
Генеральный директор европейского концерна Airbus Гийом Фори сообщил сотрудникам, что начало 2026 г. будет отмечено беспрецедентным количеством кризисов и тревожными геополитическими событиями. Об этом пишет Bloomberg, ознакомившись со служебной запиской.
«Промышленный ландшафт, в котором мы работаем, полон трудностей, усугубляемых конфронтацией между США и Китаем», – говорится в письме Фори.
По его словам, геополитические проблемы уже нанесли значительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году, поэтому Airbus должен быть готов адаптироваться.
Bloomberg пишет, что мрачный тон служебной записки Фори подчеркивает растущую тервогу по поводу враждебного отношения президента США Дональда Трампа к Канаде и Европе.
21 января Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что благополучие мира напрямую зависит от состояния США. Он также раскритиковал современное направление развития Европы.
17 января американский лидер анонсировал введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на все товары из Дании и ряда стран Европы. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить контроль над Гренландией. Американский лидер также предупредил, что с 1 июня пошлина вырастет до 25%. Однако позже он заявил, что договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о дальнейшей судьбе Гренландии, поэтому пошлины могут быть отложены.