Airbus призвал сотрудников готовиться к новым геополитическим кризисам

17 января американский лидер анонсировал введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на все товары из Дании и ряда стран Европы. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить контроль над Гренландией. Американский лидер также предупредил, что с 1 июня пошлина вырастет до 25%. Однако позже он заявил, что договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о дальнейшей судьбе Гренландии, поэтому пошлины могут быть отложены.