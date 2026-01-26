Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Airbus призвал сотрудников готовиться к новым геополитическим кризисам

Ведомости

Генеральный директор европейского концерна Airbus Гийом Фори сообщил сотрудникам, что начало 2026 г. будет отмечено беспрецедентным количеством кризисов и тревожными геополитическими событиями. Об этом пишет Bloomberg, ознакомившись со служебной запиской.

«Промышленный ландшафт, в котором мы работаем, полон трудностей, усугубляемых конфронтацией между США и Китаем», – говорится в письме Фори.

По его словам, геополитические проблемы уже нанесли значительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году, поэтому Airbus должен быть готов адаптироваться.

Bloomberg пишет, что мрачный тон служебной записки Фори подчеркивает растущую тервогу по поводу враждебного отношения президента США Дональда Трампа к Канаде и Европе.

21 января Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что благополучие мира напрямую зависит от состояния США. Он также раскритиковал современное направление развития Европы.

17 января американский лидер анонсировал введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на все товары из Дании и ряда стран Европы. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить контроль над Гренландией. Американский лидер также предупредил, что с 1 июня пошлина вырастет до 25%. Однако позже он заявил, что договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о дальнейшей судьбе Гренландии, поэтому пошлины могут быть отложены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь