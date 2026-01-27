Газета
Главная / Бизнес /

Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 45%

Ведомости

Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже 45%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

25 января отбор из хранилищ составил около 692 млн куб. м. Общий показатель изъятий из ПХГ с начала января потерял рекордный темп и сейчас является третьим максимальным для месяца. Суммарный объем топлива в хранилищах составляет менее 50 млрд куб. м.

Предыдущий сезон отбора газа из хранилищ Европы завершился 28 марта 2025 г., тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 44,95% относительно 56,2% годом ранее. С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из хранилищ порядка 47 млрд куб. м газа. Нетто-отбор достиг 42 млрд куб. м.

26 января «Газпром» со ссылкой на сведения GIE и оператора Латвии Conexus Baltic Grid сообщил, что в единственном ПХГ в Прибалтике уровень запасов опустился ниже 33%. В прошлом году такой показатель фиксировался 21 апреля, когда завершался сезон отбора газа из Инчукалнского хранилища. Там предупредили о рисках для газоснабжения потребителей в странах Прибалтики и Финляндии из-за недостаточного объема топлива в ПХГ на фоне холодной погоды.

22 января цена на газ в европейских странах достигла $505,3 за 1000 куб. м. Стоимость газа превысила $500 за 1000 куб. м впервые с марта 2025 г.

