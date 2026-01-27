Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 45%

26 января «Газпром» со ссылкой на сведения GIE и оператора Латвии Conexus Baltic Grid сообщил, что в единственном ПХГ в Прибалтике уровень запасов опустился ниже 33%. В прошлом году такой показатель фиксировался 21 апреля, когда завершался сезон отбора газа из Инчукалнского хранилища. Там предупредили о рисках для газоснабжения потребителей в странах Прибалтики и Финляндии из-за недостаточного объема топлива в ПХГ на фоне холодной погоды.