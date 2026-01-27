Больше половины поездок россиян в 2025 году пришлось на страны Глобального Юга
Доля туристических поездок россиян в страны Глобального Юга – Азии, Африки и Латинской Америки – превысила половину от всех выездов. Это следует из данных Всемирной туристской организации ООН, которые изучили «Ведомости».
Количество поездок в эти страны достигло 15,3 млн против 13,6 млн в 2019 г. Число поездок на Запад вместе с тем сократилось за этот период с 17,5 млн до 1,2 млн – почти в 15 раз.
Главные направления поездок сейчас – Турция, Абхазия и Казахстан. В 2019 г. лидерами были также Финляндия (3,7 млн человек) и Украина (2,5 млн), но теперь туда почти не ездят.
Россияне в 2,4 раза активнее стали летать в ОАЭ. Также российские туристы активнее интересуются азиатской экзотикой – число путешественников в Таиланд в прошлом году выросло на 18% по сравнению с 2019 г. – с 1,18 млн до 1,39 млн, в Монголию – на 58% (со 129 500 до 204 000 человек), на Шри-Ланку – в 2,2 раза (42 500 и 95 000), на Мальдивы – в 2,7 раза (52 400 и 139 000).
В Грузию стали ездить на четверть чаще (1,5 млн), в Армению – на 80% (1 млн), а в Узбекистан – в три раза (0,6 млн).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил в декабре 2025 г., что внутренний туристический поток в России в январе – октябре 2025 г. вырос на 4,8% к показателю аналогичного периода прошлого года и достиг 76,2 млн поездок. Динамика роста оказалась ниже темпа 2024 г., но власти называют тенденцию устойчивой. В частности, расширяется география поездок и усиливается интерес как к крупным городам, так и к небольшим населенным пунктам.