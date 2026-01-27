Больше половины поездок россиян в 2025 году пришлось на страны Глобального Юга

Россияне в 2,4 раза активнее стали летать в ОАЭ. Также российские туристы активнее интересуются азиатской экзотикой – число путешественников в Таиланд в прошлом году выросло на 18% по сравнению с 2019 г. – с 1,18 млн до 1,39 млн, в Монголию – на 58% (со 129 500 до 204 000 человек), на Шри-Ланку – в 2,2 раза (42 500 и 95 000), на Мальдивы – в 2,7 раза (52 400 и 139 000).