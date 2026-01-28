Орбан: Венгрия не допустит запрета на импорт российской нефти

Премьер отметил, что решения по ключевым вопросам энергетики, финансирования и расширения ЕС не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, пока у власти в Венгрии находится «патриотическое правительство». Он также заявил, что, по его оценке, внешнее давление на Венгрию связано с желанием добиться смены власти в Будапеште.