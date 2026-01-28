Орбан: Венгрия не допустит запрета на импорт российской нефти
Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку без этих поставок невозможно сохранить доступные цены на коммунальные услуги и электроэнергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Х.
По его словам, Будапешт также не намерен направлять финансовую помощь Киеву. Орбан заявил, что средства «должны оставаться у венгерских семей».
Кроме того, венгерское руководство выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС), если оно будет происходить в обход действующих норм объединения. Орбан подчеркнул, что такой сценарий, по мнению Будапешта, означал бы «импорт войны» в Евросоюз.
Премьер отметил, что решения по ключевым вопросам энергетики, финансирования и расширения ЕС не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, пока у власти в Венгрии находится «патриотическое правительство». Он также заявил, что, по его оценке, внешнее давление на Венгрию связано с желанием добиться смены власти в Будапеште.
26 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии подаст иск в Суд ЕС с требованием отменить решение Совета ЕС о поэтапном запрете поставок российского газа.
26 января Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.