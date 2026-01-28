«Газпром» сообщил о росте цен на газ в США до максимума с декабря 2022 года
«При таких ценовых условиях европейский рынок близок к тому, чтобы проиграть конкуренцию за СПГ внутреннему рынку США, как это уже произошло с рядом азиатских рынков», – отмечается в публикации.
В компании отметили, что поставки природного газа на американские терминалы сжижения значительно уменьшились в течение прошедших выходных. Это произошло из-за арктического циклона, который обрушился на США. Представители «Газпрома» также отметили, что похолодание вызвало необходимость перенаправить газ на внутренний рынок страны.
22 января стало известно, что стоимость газа в европейских странах увеличилась на 6,4% и достигла $505,3 за 1000 куб. м. Цена на газ превысила $500 за 1000 куб. м впервые с марта 2025 г. 20 января «Газпром» отмечал, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе наполовину опустошены. По данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января их заполненность сократилась до 49,8%. В 2025 г. такой уровень фиксировался примерно на три недели позже.