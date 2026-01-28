«Газпром» сообщил о росте цен на газ в США до максимума с декабря 2022 года

22 января стало известно, что стоимость газа в европейских странах увеличилась на 6,4% и достигла $505,3 за 1000 куб. м. Цена на газ превысила $500 за 1000 куб. м впервые с марта 2025 г. 20 января «Газпром» отмечал, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе наполовину опустошены. По данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января их заполненность сократилась до 49,8%. В 2025 г. такой уровень фиксировался примерно на три недели позже.