«Шереметьево» подтвердило победу в аукционе на приобретение «Домодедово»

Аукцион состоялся не с первого раза. Первые торги должны были пройти 20 января, но были признаны несостоявшимися. К началу торгов была подана единственная заявка от ИП Евгения Богатого, но ее не допустили к торгам из-за отсутствия требуемых документов. Стартовая цена лота составила 132,3 млрд руб., задаток – 26,45 млрд руб. С этими же параметрами стартовал и второй этап аукциона.