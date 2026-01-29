«Шереметьево» подтвердило победу в аукционе на приобретение «Домодедово»
Международный аэропорт «Шереметьево» победил в аукционе на приобретение аэропорта «Домодедово». Об этом объявили в представительстве воздушной гавани.
Дочерней компании аэропорта ООО «Перспектива» перешло 100% акций «Домодедово».
Генеральный директор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что для аэропорта это «бизнес-проект, направленный на оздоровление важной части Московского авиаузла».
«Аэропорт "Домодедово" – крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками», – сказал он, уточнив, что воздушная гавань не привлекала заемных денег для покупки актива.
Василенко заверил, что сотрудникам «Домодедово» будут обеспечены гарантии стабильной деятельности и оплаты труда, социальная защита и сохранение рабочих мест.
О приобретении «Домодедово» дочерней структурой «Шереметьево» вечером 29 января сообщили три источника «Ведомостей», знакомые с ходом проведения торгов. Актив был продан за 66 млрд руб.
Аукцион состоялся не с первого раза. Первые торги должны были пройти 20 января, но были признаны несостоявшимися. К началу торгов была подана единственная заявка от ИП Евгения Богатого, но ее не допустили к торгам из-за отсутствия требуемых документов. Стартовая цена лота составила 132,3 млрд руб., задаток – 26,45 млрд руб. С этими же параметрами стартовал и второй этап аукциона.
Долг группы «Домодедово» на конец июня 2025 г. составлял около 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% относительно 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.). За 2024 г. группа не публиковала отчет по МСФО.