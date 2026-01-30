Силуанов назвал «Домодедово» хорошим активом для дальнейшего развития

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко назвал сделку «бизнес-проектом, направленным на оздоровление важной части Московского авиаузла». По его словам, заемные средства для покупки не привлекались. Он отметил, что «Домодедово» остается сложным объектом с высокой долговой нагрузкой и убытками.