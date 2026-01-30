Силуанов назвал «Домодедово» хорошим активом для дальнейшего развития
Проданный аэропорт «Домодедово» остается перспективным активом для последующего развития, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, продавец в лице РФ направит полученные 66 млрд руб. на решение приоритетных задач государства.
«А покупатель, соответственно, получит хороший актив для последующего его развития», – рассказал министр.
Силуанов добавил, что одним из ключевых условий сделки стало наличие у аэропорта «Шереметьево» опыта управления авиаузлами, а также обязательства по развитию «Домодедово».
По итогам повторных торгов 29 января новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» – стопроцентная дочерняя структура «Шереметьево». Аэропорт был продан за 66 млрд руб.
Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко назвал сделку «бизнес-проектом, направленным на оздоровление важной части Московского авиаузла». По его словам, заемные средства для покупки не привлекались. Он отметил, что «Домодедово» остается сложным объектом с высокой долговой нагрузкой и убытками.
Василенко также заявил, что сотрудникам аэропорта обеспечат сохранение рабочих мест, социальную защиту и стабильную выплату заработной платы.