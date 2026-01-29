ПСБ и РТС-тендер сообщили о продаже аэропорта «Домодедово» за 66 млрд рублей
По итогам рассмотрения заявок на покупку аэропорта «Домодедово», поданных в рамках публичного предложения, победителем признано ООО «Перспектива», предложившее самую высокую цену – более 66 млрд руб. Об этом объявили ПСБ и РТС-тендер.
Начальная цена была установлена на уровне около 132,3 млрд руб., а шаг понижения составил примерно 13,2 млрд руб. На участие в аукционе подали заявки пять компаний, из которых к торгам были допущены только две.
Подписание договора с победителем ожидается в течение пяти рабочих дней. Сделка имеет большое значение для российского авиарынка и является важным этапом в реализации новой задачи ПСБ по продаже федерального имущества, рассказали в банке.
В рамках приватизации на продажу были выставлены 100% уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг» и других компаний, управляющих аэропортом «Домодедово». ПСБ, как организатор торгов, разместил лот на электронной площадке РТС-тендер.
Согласно законодательству и регламенту аукциона, передача имущества и оформление права собственности должны быть завершены в течение 30 календарных дней после оплаты.
Победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово», который прошел 29 января, стала структура аэропорта «Шереметьево», писали «Ведомости». Торги проходили с понижением цены до первой заявки претендента.
Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению арбитражного суда. Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана.
Первый аукцион по продаже «Домодедово», прошедший 20 января 2026 г., признали несостоявшимся. На продажу было выставлено 100% долей в группе компаний из 24 юрлиц, управляющей аэропортом. К началу торгов была подана единственная заявка – от ИП Евгения Богатого, но ее не допустили к торгам из-за отсутствия требуемых документов. Стартовая цена лота составила 132,3 млрд руб., задаток – 26,45 млрд руб.