Продавцы маркетплейсов оспаривают требование ФНС о налогах на бонусные баллы

Так, в одном из требований об уточнении данных налоговой декларации за 2023 г. инспекция указала, что продавец занизил свой доход на 2,5 млн руб. Эта сумма эквивалентна количеству начисленных ему баллов. В жалобе селлер указал, что баллы не могут быть признаны доходом на УСН без их перевода в денежные средства и поступления на свой счет.