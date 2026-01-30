Продавцы маркетплейсов оспаривают требование ФНС о налогах на бонусные баллы
Продавцы маркетплейсов оспаривают требование ФНС о налогах на бонусные баллы, рассказали «Ведомостям» в Союзе электронной торговли (СЭТ; защищает интересы бизнеса и потребителей).
Союз фиксирует обращения селлеров по поводу расхождений в налоговой отчетности. Ключевая проблема, с которой сталкиваются продавцы, – отсутствие единообразного подхода отражения бонусных механик в налоговом учете.
Так, в одном из требований об уточнении данных налоговой декларации за 2023 г. инспекция указала, что продавец занизил свой доход на 2,5 млн руб. Эта сумма эквивалентна количеству начисленных ему баллов. В жалобе селлер указал, что баллы не могут быть признаны доходом на УСН без их перевода в денежные средства и поступления на свой счет.
Речь идет о добровольном участии в программе от маркетплейсов, когда платформа сама устанавливает скидки от имени и за счет продавца. За каждый рубль скидки селлеру начисляется 1 балл, потом они автоматически списываются в счет оплаты услуг. При этом продавец не может вывести средства на расчетный счет или распорядиться ими другим способом.
Ozon на своем сайте прямо указывает, что баллы не должны учитываться в налоговой декларации. Задекларировать необходимо доходы от реализации товара с учетом скидки, а также премию за использование расчетов баллами, «если баллов будет больше, чем сумма за услуги к удержанию», указал сервис.