Лут: доля зерновых в продовольственном экспорте РФ должна сократиться до 25%

До этого Лут сообщала, что Россия в 2026 г. выведет на экспорт порядка 55 млн т зерновых культур. Это на 5 млн т больше, чем в 2025 г. По данным министра, РФ за счет объема своего урожая готова обеспечить всех партнеров.