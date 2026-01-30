Газета
Бизнес

Лут: доля зерновых в продовольственном экспорте РФ должна сократиться до 25%

Ведомости

Доля зерновых в российском продовольственном экспорте должна снизиться до 25% к 2030 г. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью телеканалу «Россия 24».

«К 2030 г. мы хотим снизить в любом случае зерновую группу до 25% в нашем экспорте <...>. Все остальное – это уже продукция с той или иной степенью переработки», – пояснила министр.

До этого Лут сообщала, что Россия в 2026 г. выведет на экспорт порядка 55 млн т зерновых культур. Это на 5 млн т больше, чем в 2025 г. По данным министра, РФ за счет объема своего урожая готова обеспечить всех партнеров.

24 декабря правительство установило квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать с середины февраля до конца июня. Совокупный объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т. Квота на поставки ржи установлена на нулевом уровне.

В рамках квоты экспорт будет облагаться плавающей пошлиной, размер которой зависит от ценовой конъюнктуры. В кабмине подчеркнули, что мера направлена на сохранение баланса между внутренним рынком и поставками за рубеж. Тарифные квоты не распространяются на экспорт зерна для международной гуманитарной помощи по решениям правительства.

2 декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что сбор зерна в России с начала года превысил 145 млн т. По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожайность основных культур в течение сезона оказалась выше прошлогодней.

