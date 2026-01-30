Газета
Стоимость АИ-92 выросла на 9,25% в январе

Ведомости

Бензин марки Аи-92 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в январе подорожал на 9,25% и достиг 59 026 руб. за тонну.

Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 2,72% и составила 60 320 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо сократилась на 0,78% до 54 129 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 2,44% до 53 062 руб. за тонну, зимнее – на 2,92% до 59 853 руб. за тонну.

26 января «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Минэнерго внесло в правительство законопроект, которым предлагается отменить запрет на экспорт бензина для производителей. 19 января ТАСС писал, что власти рассматривают возможность отмены запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля.

27 декабря 2025 г. кабмин продлил действующие ограничения на экспорт топлива. Временное ограничение на экспорт бензина и других нефтепродуктов для всех участников рынка действует до 28 февраля. Исключение составляют поставки по межправительственным соглашениям.

Отдельным постановлением также был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Это ограничение не касается производителей нефтепродуктов.

