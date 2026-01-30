Стоимость АИ-92 выросла на 9,25% в январе

Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 2,72% и составила 60 320 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо сократилась на 0,78% до 54 129 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 2,44% до 53 062 руб. за тонну, зимнее – на 2,92% до 59 853 руб. за тонну.