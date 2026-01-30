Патрушев: ОАЭ и Россия работают над созданием зерновой биржи БРИКС

Патрушев также отметил рост торгово-экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ в агропромышленной сфере. По его данным, за последние три года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами удвоился и достиг $400 млн. Вице-премьер подчеркнул, что по итогам 2026 г. показатель должен вырасти как минимум на 10%.