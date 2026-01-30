Патрушев: ОАЭ и Россия работают над созданием зерновой биржи БРИКС
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сотрудничают в рамках инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Международной выставке Gulfood 2026 в Дубае.
По его словам, работа над зерновой биржей БРИКС имеет глобальное значение, поскольку на страны объединения приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур.
Патрушев также отметил рост торгово-экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ в агропромышленной сфере. По его данным, за последние три года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами удвоился и достиг $400 млн. Вице-премьер подчеркнул, что по итогам 2026 г. показатель должен вырасти как минимум на 10%.
Отдельно Патрушев указал на рост экспорта халяльной продукции и готовность российских производителей наращивать поставки зерна, мяса и молочной продукции на рынок ОАЭ.
31 октября 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что в первом полугодии 2025 г. общий товарооборот между Россией и ОАЭ вырос до $6,6 млрд, почти вдвое превысив показатель прошлого года. Он отмечал, что ОАЭ остаются ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов.