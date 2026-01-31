Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
Заявки на регистрацию знаков подала Samsung Electronics 27 января 2025 г. Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг – жидкокристаллические дисплеи, смартфоны и цифровые камеры.
28 декабря 2025 г. Samsung зарегистрировал в России товарные знаки Samsung Neo QLED и MovingStyle. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Южной Кореи в августе 2024 г. и апреле 2025 г. В декабре прошлого года компания также подала две заявки на регистрацию знаков Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS.
В марте 2022 г. Samsung приостановил поставки своей продукции в РФ. Тогда же Samsung Electronics остановила работу своего завода в Калуге. В марте 2025 г. корпорация сделала шаги к возвращению на российский рынок. The Korea Times писала, что она нарастила маркетинговые расходы в России на 30%.