Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Южнокорейская компания Samsung подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков Oled и QD-Oled. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.

Заявки на регистрацию знаков подала Samsung Electronics 27 января 2025 г. Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг – жидкокристаллические дисплеи, смартфоны и цифровые камеры.

28 декабря 2025 г. Samsung зарегистрировал в России товарные знаки Samsung Neo QLED и MovingStyle. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Южной Кореи в августе 2024  г. и апреле 2025 г. В декабре прошлого года компания также подала две заявки на регистрацию знаков Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS.

В марте 2022 г. Samsung приостановил поставки своей продукции в РФ. Тогда же Samsung Electronics остановила работу своего завода в Калуге. В марте 2025 г. корпорация сделала шаги к возвращению на российский рынок. The Korea Times писала, что она нарастила маркетинговые расходы в России на 30%.

