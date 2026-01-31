Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

28 декабря 2025 г. Samsung зарегистрировал в России товарные знаки Samsung Neo QLED и MovingStyle. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Южной Кореи в августе 2024 г. и апреле 2025 г. В декабре прошлого года компания также подала две заявки на регистрацию знаков Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS.