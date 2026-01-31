Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Правительство России объявило о снятии запрета на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. В то же время для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до 31 июля 2026 г.
Соответствующее решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. В кабмине пояснили, что снятие запрета на вывоз автомобильного бензина для производителей даст возможность предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.
27 декабря 2025 г. кабмин продлил ограничения на экспорт топлива. Временное ограничение на экспорт нефтепродуктов для всех участников рынка должно было действовать до 28 февраля. Исключением стали поставки по межправительственным соглашениям. Отдельным постановлением также был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в частности купленных на биржевых торгах. Это ограничение не касается производителей нефтепродуктов.