Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

27 декабря 2025 г. кабмин продлил ограничения на экспорт топлива. Временное ограничение на экспорт нефтепродуктов для всех участников рынка должно было действовать до 28 февраля. Исключением стали поставки по межправительственным соглашениям. Отдельным постановлением также был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в частности купленных на биржевых торгах. Это ограничение не касается производителей нефтепродуктов.