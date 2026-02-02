В России в январе продали на 11% меньше новых автомобилей

27 января министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выразил надежду, что продажи электромобилей «Атом», разработанных в России, начнутся весной этого года. В декабре 2025 г. «Камаз» также объявил о начале специальной программы предпродаж первой партии «Атома» для своих сотрудников. Они могут зарезервировать электромобиль на особых условиях и зафиксировать стартовую цену машины, получив доступ к платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.