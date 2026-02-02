В России в январе продали на 11% меньше новых автомобилей
Объем реализации новых автомобилей в России в январе 2026 г. сократился на 11% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель составил 91 400 транспортных средств, сообщил Минпромторг РФ.
По данным ведомства, отечественных автомобилей продали на 3% больше в январе 2026 г. Объем реализации вырос до 54 000 шт. Продажи иностранных машин сокращались на 25% до 37 000 штук.
Всего в России продали 81 900 легковых автомобилей (-7%), 5600 легких коммерческих автомобилей (-28%), 3200 грузовиков (-39%), 597 автобусов (-25%). Кроме того, были проданы 990 новых электромобилей (+30%).
27 января министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выразил надежду, что продажи электромобилей «Атом», разработанных в России, начнутся весной этого года. В декабре 2025 г. «Камаз» также объявил о начале специальной программы предпродаж первой партии «Атома» для своих сотрудников. Они могут зарезервировать электромобиль на особых условиях и зафиксировать стартовую цену машины, получив доступ к платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.