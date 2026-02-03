Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Энергосистема Москвы обновила рекорд потребления мощности во время холодов

Ведомости

Энергосистема Москвы и Московской области обновила рекорд потребления электрической мощности. Показатель достиг 21 126 МВт и на 1243 МВт превысил максимальные результаты 19 декабря 2024 г. Об этом сообщает «Системный оператор».

В Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра потребление мощности достигло 43 208 МВт, что на 2185 МВт выше рекорда, зафиксированного 18 января 2024 г. В Воронежской области максимум составил 2 216 МВт. Это на 170 МВт превышает максимум 1990 г. Одним из основных факторов роста потребления мощности стала низкая температура воздуха в России.

2 февраля исторический максимум потребления мощности прошла ОЭС Северо-Запада. Новый рекорд достиг 15772 МВт, что на 121 МВт выше прошлого от 5 января 2024 г.

Фото.

Город белых гор: как Москва справляется с сильнейшими снегопадами

Общество / Фото

В этот день же рекорды потребления мощности обновились и в энергосистеме Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областях. Потребление мощности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составило 8358 МВт, превысив предыдущий максимум на 25 МВт. В Новгородской области потребление выросло на 2 МВт относительно рекорда 30 января 1991 г. до 797 МВт.

2 февраля Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Московской области до 6 февраля. Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в столице. В рабочие дни температура воздуха в городе будет на 10–13 градусов ниже нормы.

«Газпром» сообщал, что 1 февраля поставил гражданам 1,767 млрд куб. м газа. Это рекордный для месяца суточный объем газа. Предыдущий рекорд в 1,74 млрд куб. м фиксировался 1 февраля 2012 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её