Энергосистема Москвы обновила рекорд потребления мощности во время холодов
Энергосистема Москвы и Московской области обновила рекорд потребления электрической мощности. Показатель достиг 21 126 МВт и на 1243 МВт превысил максимальные результаты 19 декабря 2024 г. Об этом сообщает «Системный оператор».
В Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра потребление мощности достигло 43 208 МВт, что на 2185 МВт выше рекорда, зафиксированного 18 января 2024 г. В Воронежской области максимум составил 2 216 МВт. Это на 170 МВт превышает максимум 1990 г. Одним из основных факторов роста потребления мощности стала низкая температура воздуха в России.
2 февраля исторический максимум потребления мощности прошла ОЭС Северо-Запада. Новый рекорд достиг 15772 МВт, что на 121 МВт выше прошлого от 5 января 2024 г.
В этот день же рекорды потребления мощности обновились и в энергосистеме Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областях. Потребление мощности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составило 8358 МВт, превысив предыдущий максимум на 25 МВт. В Новгородской области потребление выросло на 2 МВт относительно рекорда 30 января 1991 г. до 797 МВт.
2 февраля Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Московской области до 6 февраля. Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в столице. В рабочие дни температура воздуха в городе будет на 10–13 градусов ниже нормы.