Энергосистема Москвы обновила рекорд потребления мощности во время холодов

В этот день же рекорды потребления мощности обновились и в энергосистеме Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областях. Потребление мощности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составило 8358 МВт, превысив предыдущий максимум на 25 МВт. В Новгородской области потребление выросло на 2 МВт относительно рекорда 30 января 1991 г. до 797 МВт.