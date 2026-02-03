«Газпром» поставил россиянам рекордный объем газа 1 февраля

В январе текущего года компания установила новый исторический рекорд поставок газа для января из ЕСГ, отправив россиянам 51,28 млрд куб. м газа. С 15 по 28 января поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Предыдущий максимум фиксировался в январе 2024 г. и составлял 50,97 млрд куб. м газа.