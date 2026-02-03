Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром» поставил россиянам рекордный объем газа 1 февраля

Ведомости

«Газпром» 1 февраля 2026 г. поставил российским потребителям 1,767 млрд куб. м из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Это рекордный для месяца суточный объем газа.

Предыдущий рекорд в размере 1,74 млрд куб. м был достигнут 1 февраля 2012 г. Высокое потребление газа обусловлено похолоданием во многих российских регионах.

В январе текущего года компания установила новый исторический рекорд поставок газа для января из ЕСГ, отправив россиянам 51,28 млрд куб. м газа. С 15 по 28 января поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Предыдущий максимум фиксировался в январе 2024 г. и составлял 50,97 млрд куб. м газа.

Русская зима напомнила о себе

Общество

К зиме 2025/2026 гг. «Газпром» создал в подземных хранилищах России оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб. м. Это рекорд для газовой отрасли страны.

2 февраля Гидрометцентр сообщил о продлении штормового предупреждения об аномально холодной погоде в Москве и Московской области до 6 февраля. Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предупредил, что в столице ожидается аномально холодная погода: в рабочие дни температура воздуха будет на 10–13 градусов ниже нормы.

